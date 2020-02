Politie roept inwoners Moerdijk op om alert te zijn voor auto-inbraken en -diefstallen

De politie vermoedt dat de misdrijven worden gepleegd door een rondtrekkende criminele groep: "Vermoedelijk gebruiken de daders een (elektrische) scooter, die in en uit een bestelauto wordt gereden. De criminelen parkeren de auto op een donkere plek ergens achteraf of in een hofje. Daarna halen ze de scooter eruit en rijden dan door deze plaatsen en stelen onderdelen. Daarna wordt de scooter weer in de bestelauto gereden om daarna te vertrekken. Vaak zijn ze in de nachtelijke uren tussen 00.00 en 05.00 uur op roverspad. We vermoeden dat deze lieden de boel ook voorverkennen, dus ook overdag vragen we extra aandacht van de inwoners voor dit soort verdachte situaties", aldus de wijkagent.