Politie rolt twee hennepkwekerijen op

Het eerste onderzoek was aan de Grindweg in Tholen. In een woning werd dinsdagmorgen een hennepkwekerij ontdekt, die verdeeld was over drie ruimtes. De kwekerij was net geoogst, dus er waren geen planten meer aanwezig. Wel troffen agenten ruim zeven kilogram aan gedroogde henneptoppen aan. Ook werd een groot geldbedrag in beslag genomen. Twee mannen, beiden 25 jaar en afkomstig uit Bergen op Zoom en Tholen werden gearresteerd. Ze zijn op het politiebureau in Bergen op Zoom verhoord. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.