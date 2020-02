Identiteit “Opa Koos” bekend

Ze deden zich aan de telefoon voor als “Opa Koos” en vroegen aan de leerkrachten om een bepaalde leerling naar buiten te sturen want die zou meegaan naar de tandarts. De leerkrachten vertrouwden de situatie niet en uiteindelijk werd de politie in kennis gesteld. De jongeren wilden hiermee een grap uithalen maar waren ze zich kennelijk niet bewust dat ze hiermee onrust veroorzaakten op de scholen en bij de ouders. Er is niemand aangehouden, er is wel een jongen verhoord. Met de andere jongens wordt nog gesproken. Het onderzoek wordt voortgezet.