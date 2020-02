Getuigen van overval op vrachtwagen gezocht

De melding van de overval kwam maandagavond 3 februari rond 18:15 uur binnen op de meldkamer. Agenten waren snel ter plaatse, maar de daders waren al vertrokken. De recherche doet nu onderzoek naar de zaak.

Wij zoeken getuigen van deze overval. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Dan komen we graag met u in contact. U kunt bellen met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem uw informatie delen? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.