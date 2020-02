Gewelddadige straatroof Hobbemaplein in Team West

Den Haag | Diefstal Venduehuis

Op vrijdag 8 november 2019 lopen rond 12.55 uur twee mannen afzonderlijk het Venduehuis, gelegen aan de Nobelstraat in Den Haag, binnen. Vervolgens komen de twee mannen samen in een zaal waarin ze tegen elkaar spreken. Rond 13.00 uur gaat een van de twee mannen naar een andere zaal. Daar steelt een van de mannen uit een vitrine twee goudkleurige ringen en een goudkleurig diamant slangenarmband. In Team West worden beelden van de mannen getoond.

Den Haag | Man schiet met vuurwapen in de lucht

Tijdens de oudjaarsnacht 2020 rond middernacht is er door een man met een vuurwapen meerdere keren in de lucht geschoten. Het incident heeft plaats gevonden op de Schalk Burgerstraat tegenover de Wolmaranstraat in Den Haag. Op camerabeelden worden beelden van de schutter getoond.

Den Haag | Gewelddadige overval

Op zaterdag 4 januari rond 18.25 uur werd een slachtoffer terwijl deze bezig was een bedrag af te storten bij de ABN AMRO aan het Hobbemaplein in Den Haag, plotseling door een man van achteren vastgepakt. De man zette bij het slachtoffer een mes op zijn keel. De man eiste geld van het slachtoffer. Bij de worsteling die daarop volgde werd het slachtoffer meerdere malen gestoken. De verdachte is vandoor gegaan via de Herman Costerstraat en de Boerenstraat. In Team West worden er camerabeelden van de verdachte getoond.

Den Haag | Diefstal portemonnee in supermarkt

Dinsdag 19 november rond 17.30 uur is er een portomonnee uit de jaszak van een oudere man weggenomen, in een supermarkt aan de Alphons Diepenbrockhof in Den Haag. Er worden camerabeelden getoond waarop de diefstal en de twee mannen te zien zijn. Met een pinpas uit deze portemonnee wordt er later contactloos in een andere supermarkt in Den Haag mee betaald.

Wassenaar| Diefstal uit kluisje zwembad

Op zaterdag 31 augustus heeft een slachtoffer in het Tikibad in Duinrell in Wassenaar in een kluisje persoonlijke bezittingen gestopt. Dit kluisje dat met een code afgesloten wordt, heeft de aangever zijn mobiele telefoon, portemonnee, zonnebril en een geldbedrag gestopt. Toen de aangever bij zijn kluisje kwam bleek deze leeg te zijn. Uit onderzoek bleek dat er diverse keren was gepind met de pinpas van de aangever bij een supermarkt op de Pleinweg in Rotterdam. Op camerabeelden is een vrouw te zien die contactloos heeft gepind.

