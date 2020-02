Nu ook online aangifte van cybercrime

Wanneer er voldoende aanleiding en bewijs is, kunnen we daders van cybercrime opsporen en vervolgen. Als we niet direct een opsporingsonderzoek kunnen starten, is uw aangifte nog steeds heel belangrijk. Want we verzamelen en analyseren informatie uit aangiftes altijd. Daarmee onderzoeken we op welke manier we samen met bedrijven cybercrime het beste kunnen bestrijden. En inzicht in alle cybercrime-misdrijven helpt ons zowel de daders te pakken als het juiste preventiemateriaal te maken.