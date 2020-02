Twee verdachten aangehouden na schietincident

We kregen rond 1.30 uur diverse meldingen van een ruzie bij een appartementencomplex aan de Hyacinthstraat. Daarbij zouden knallen gehoord zijn. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en hebben een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat er bij de woning geschoten is. In een auto werd een vuurwapen gevonden. Daarop hielden zij de twee Eindhovenaren aan. De 33-jarige man bedreigde bij zijn aanhouding meermaals de politieagenten.

Getuigen

De recherche onderzoekt de exacte toedracht van het incident en de rol van beide mannen. Daarom zijn wij op zoek naar getuigen. We roepen mensen die informatie over het incident hebben op zich te melden. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).