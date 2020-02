Politie houdt verdachte aan in onderzoek naar gewonden na melding schieten Zilverschoon

Rond 17.45 uur reageerde agenten op de melding. Na het aantreffen van de slachtoffers van 18 –en 28 jaar werd grootschalig gezocht in de omgeving naar de daders. Dit leidde toen helaas niet tot een aanhouding. Een rechercheteam deed aanvullend onderzoek. Op dinsdag 4 februari meldde een 19-jarige man uit Apeldoorn zich aan het politiebureau. Daar werd hij als verdachte aangehouden. Zijn rol en betrokkenheid bij deze zaak wordt onderzocht. De verdacht is in belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

2020050554 RV