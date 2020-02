Auto inbeslaggenomen na rijden zonder rijbewijs IJmuiden

IJmuiden - In IJmuiden trok een bestuurder dinsdagochtend de aandacht van de politie door op de Kromhoutstraat bij een doorgetrokken streep een auto in te halen. Bij controle bleek de bestuurder geen rijbewijs meer te hebben, die was al eerder ingevorderd in verband met verkeersovertredingen.