Geweldsincidenten in Hoorn

Daarna heeft mogelijk dezelfde jongen bij het station een taxi genomen en bij het verlaten van de taxi in de omgeving van de Watermolen in Hoorn de chauffeur mishandeld. De taxi is voor sporenonderzoek veiliggesteld.

De politie onderzoekt de verbanden in deze strafbare feiten.

Het signalement van de betrokken jongen luidt: blanke man, ongeveer 25 jaar, kort blond haar, gekleed in een trainingsbroek, lichtblauwe jas en camelkleurige schoenen. Hij heeft een verwonding aan de hand.

Aan de slachtoffers wordt slachtofferhulp aangeboden. Bent u getuige geweest van een van de incidenten of herkent u de verdachte belt u dan met de politie via 0900-8844. Wilt u anoniem bellen kan dat via Misdaad Anoniem, 0900-6070. Ook neemt de politie graag kennis van eventuele beelden van bewakingscamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020024084 en 2020024086