Kleine vrachtauto in brand in Den Helder

Den Helder - Op de Ruyghweg in Den Helder is in de nacht van dinsdag op woensdag een kleine vrachtauto in brand geraakt. De brand woedde in het motorgedeelte. De eigenaar van de vrachtauto, een 50-jarige man uit Den Helder, deed aangifte van brandstichting. De politie verricht onderzoek naar de oorzaak van de brand.