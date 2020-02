Man gestoken: twee verdachten aangehouden

Rond 16.45 uur liep de 21-jarige man op het Stationsplein in Delft toen hij plotseling door een tegemoetkomende jongen van zijn telefoon werd beroofd. De verdachte probeerde vervolgens te vluchten door op de scooter van een medeverdachte te springen. Wat volgde was een worsteling tussen het slachtoffer en de verdachte. Hierbij werd het 21-jarige slachtoffer gestoken, waarna de twee verdachten op de scooter vluchtten. Het slachtoffer is voor zijn verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis.



Met behulp van oplettende getuigen hield de politie aan de hand van duidelijke signalementen later op de middag twee verdachten aan op de Zocherweg. Het gaat om twee Delftenaren van 19 en 17 jaar oud. Zij zitten op dit moment vast.



Iets gezien of gehoord?

Was u getuige van de straatroof en heeft u nog niet gesproken met de politie? Dan komt de recherche graag met u in contact via 0900-8844 of M 0800-7000.