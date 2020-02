Man gewond na ruzie op straat

Verdachte 1: Blanke man, breed postuur, kort opgeschoren donker haar, gekleed in een grijze joggingbroek en zwarte schoenen. Opvallend is dat deze verdachte in een ontbloot bovenlijf liep.

Verdachte 2: Blanke man met een baardje, gekleed in een legergroene jas met daaronder een zwart vest, een zwarte broek en donkere schoenen.

De politie is op zoek naar getuigen van deze vechtpartij waarvan de aanleiding onbekend is. Heeft u informatie of opnames, neemt u dan contact op met het politieteam Hoefkade, telefoon 0900-8844.