Help mee misdrijven op te lossen. Kijk naar Bureau Rijnmond

Verder zal in Bureau Rijnmond van morgen aandacht worden besteedt aan een vernieling op een begraafplaats in Dordrecht en een diefstal in Wassenaar. De betaalpas die bij dit laatste incident werd gestolen, werd daarna gebruikt op verschillende locaties in Rotterdam.



Met deze onderwerpen is er geen reden om niet te kijken naar Bureau Rijnmond. Kijk daaro m op donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.