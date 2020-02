Asbest gedumpt, politie zoekt getuigen

Asbest is gevaarlijk wanneer losse vezels worden ingeademd. Vooral de mate van blootstelling bepaalt het risico op bepaalde aandoeningen.

De met het blote oog onzichtbare asbestvezeltje kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit bepaalde vormen van kanker veroorzaken. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest. (Bron: Rijkswaterstaat – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Het dumpen van afval in de natuur levert grote schade op. Niet alleen aan het milieu, dat soms pas na jaren weer hersteld is, maar ook voor de eigenaar van de grond of water. Vaak zijn dat de gemeente of provincie. De kosten worden dan door iedereen betaald in de vorm van belasting. Het is dus van belang dat dit gestopt wordt.