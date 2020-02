Man rijdt in op agente na negeren stopteken

De man kreeg op de Ericalaan een stopteken dat hij negeerde. Er ontstond een achtervolging waarbij de man levensgevaarlijke capriolen uithaalde. Hij reed onder andere 120 kilometer per uur in een gebied waar je 50 mag. Uiteindelijk botste hij bij de Groeshof met zijn voertuig tegen een geparkeerde auto. De agente stapte uit om de man aan te houden. Deze gaf echter gas en reed in op de diender. Die kon opzij springen. Vervolgens ging de man er weer vandoor. Hij stopte weer aan de Boomgaard en ging er te voet van door. In een brandgang aan de Blokland lukte het de politie de man aan te houden. Hij bleek bijna 300 gram hennep op zak te hebben. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is overgebracht naar het politiebureau. De agente heeft aangifte gedaan.