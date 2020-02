Poging straatroof, politie zoekt getuigen

Er is nog geen duidelijk signalement van de man die aanvalt. We zijn daarom op zoek naar getuigen die iets hebben gezien op de Kerklaan rond 22.20 uur, of omwonenden die camerabeelden van de openbare weg hebben met daarop de mogelijke dader(s). Heeft u meer informatie, meld dit dan:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)