Vrouw overleden na verkeersongeval

Dinsdagochtend liep het slachtoffer vanuit het station in de richting van de Wilhelminasingel toen zij door een auto werd aangereden. De automobilist reed in de richting van de Emmasingel. De vrouw werd per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis waarna ze aan haar verwoningen is overleden. De bestuurder van de auto, een 68-jarige man uit Budel is aangehouden en later op de dag in vrijheid gesteld. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.