Mogelijke dumping van drugsafval voorkomen

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de Landelijke Eenheid stelden later een onderzoek naar de aangetroffen goederen. Zij constateerden dat de meeste jerrycans en vaatjes leeg waren. In sommige daarvan werden nog resten van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen en in enkele zelfs resten van amfetamine. Ook de gascilinders waren leeg. Het is mogelijk dat door deze controle een dumping is voorkomen. De politie doet nader onderzoek naar de herkomst van de goederen.