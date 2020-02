Nieuw politievaartuig P64 gedoopt

De P64 is het tweede vaartuig in een reeks van zes waarmee de politie haar vloot tot eind 2021 gaat vernieuwen. Het is één van de drie vaartuigen die geschikt is voor de vaart in de Nederlandse binnenwateren. Met de vervanging houdt de politie haar vloot up-to-date en blijft ze in staat om op de belangrijkste Nederlandse vaarwegen haar nautische politietaken uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het handhaven van wet- en regelgeving ten aanzien van beroepsvervoer over water en het uitvoeren van nautisch gerelateerde opsporingsonderzoeken. Maar ook het technisch onderzoek bij aanvaringen en arbeidsongevallen op schepen.