Voortvluchtige veroorzaker dodelijk ongeval opgepakt

Loosdrecht - Op dinsdagavond 4 februari heeft de politie een 57-jarige man aangehouden in een woning in Loosdrecht. De man was veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Loosdrecht in 2016. De man moet nog een straf van 1095 dagen hechtenis uitzitten, maar meldde zich niet bij de gevangenis.