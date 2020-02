Getuigen gezocht van twee berovingen bij Station Moerwijk

De politie ontving rond 18.30 uur een melding van een beroving in een trein (in de richting van Rotterdam CS) op station Moerwijk. Twee mannen werkten samen om een vrouw van haar telefoon te beroven, door deze uit haar handen te trekken en vervolgens de trein uit te rennen. Sindsdien ontbreek van hen ieder spoor.

Op dezelfde avond om 21:00 uur beroofden twee mannen op de Hildebrandstraat (vlakbij station Moerwijk) een vrouw met geweld van haar mobiele telefoon. Na een zoektocht in de omgeving trof de politie geen verdachten meer aan. Beide slachtoffers hebben aangifte van diefstal gedaan. De recherche onderzoekt de twee berovingen.

Getuigen gezocht

De recherche zoekt getuigen van deze twee berovingen van mobiele telefoons. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over (video)beelden? De politie komt graag met u in contact via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000.