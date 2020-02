Hennepkwekerij in buitengebied Werkhoven opgerold na meldingen buurtbewoners

Aanleiding voor de inval van de politie waren meldingen van bezorgde burgers. Zo waren er geluiden dat het pand verlaten leek te zijn, behalve in de avond en/of ’s nachts. Het vermoeden dat er iets vreemd was aan het pand, bleek terecht te zijn. De politie nam 198 hennepplanten in beslag. Daarnaast nam zij materialen in beslag die doen vermoeden dat een tweede ruimte van het pand ook zou worden gebruikt voor de kweek van hennep. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Na de inval is de politie bij buurtbewoners op bezoek gegaan om een toelichting te geven op de politie-inzet en hierbij werd aangegeven door de buurtbewoners dat men het vermoeden al had dat er een hennepkwekerij aanwezig was en dat men blij was met deze inval.

Getuigen gezocht

Het politieonderzoek gaat door. Daarom komen we graag in contact met mensen die meer weten over deze hennepkwekerij. Heeft u meer informatie over personen of voertuigen? Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Dank u wel.

Ondermijning in het buitengebied

Ondermijnende criminaliteit komt overal in Midden-Nederland voor. Politie, gemeenten, openbaar ministerie en belastingdienst trekken samen op in de strijd tegen ondermijning Criminelen kunnen hun illegale activiteiten – of georganiseerde misdaad - vaak niet uitvoeren zónder de hulp van ‘gewone mensen’. Want ook criminelen hebben bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. Deze vermenging van de onderwereld met de bovenwereld noemen we ondermijning. Criminelen schuwen hierbij niet om mensen onder druk te zetten, af te persen of geweld te gebruiken. Burgers en ondernemers lopen risico.

In minder dichtbevolkte gebieden worden eigenaren van schuren en loodsen regelmatig benaderd door criminelen. Als men met deze criminelen in zee gaat. Zodra de boeren aangeven daar niets mee te maken willen hebben, bedreigen criminelen hen. Vertrouwt u het niet? Neem dan altijd contact op met de politie, bijvoorbeeld via uw wijkagent, 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem

