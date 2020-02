Overvaller winkels Rosmalen en Berlicum loopt bij reguliere controle tegen de lamp

De man nam op zaterdag 18 januari geld mee uit de kassa van een drogisterij in Rosmalen. Bijna twee weken later, op vrijdag 31 januari, pleegde hij opnieuw een overval. Hij bedreigde een medewerkster van een kledingwinkel in Berlicum en ging hij er met geld vandoor. In beide gevallen was er sprake van bedreiging met een vuurwapen.



Agenten herkenden de man van bewakingsbeelden van de tweede overval. Omdat de verblijfplaats van de verdachte onbekend was, lukte het de politie niet om hem ondanks de nodige inzet het afgelopen weekend al aan te houden. De verdachte werd gesignaleerd en liep bij een routine politiecontrole tegen de lamp. De Rosmalense verdachte werd aangehouden in een auto die reed op de oprit van de A 59 in de richting van Oss/Nuland. Hij zit vast voor verder onderzoek.