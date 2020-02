Politie: ‘Niet betalen bij Ransomware.’

Schuurbiers legt uit dat de bestrijding van ransomware verder gaat dan alleen het jagen op de daders. Zo richtte het Team High Tech Crime de inmiddels wereldwijd bekende website NoMoreRansom.org op waar internationale politie en cybersecurity organisaties voortdurend oplossingen publiceren om systemen gratis te bevrijden in plaats van ervoor te betalen.

Daarnaast zijn meldingen heel belangrijk, benadrukt Schuurbiers. ‘Daarbij werken we heel nauw samen met de cybercrimeteams in de regionale eenheden’, zegt hij. ‘Samen met hen brengen we al die gegevens bij elkaar en houden die onder meer tegen internationale zaken aan.’ Volgens Schuurbiers zitten de daders veelal in het buitenland. ‘Maar we hebben ook eerder twee broers in Amersfoort aangehouden die zich hiermee bezighielden en korter geleden nog een jongen uit Utrecht die malware maakte en verkocht die als basis kan dienen voor dit soort aanvallen.’

Meer informatie over ransomware vindt u hier.

Software waarmee u mogelijk uw computer kunt bevrijden, vindt u op de website Nomoreransom.org.