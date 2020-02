De vrouw had een iPhone te koop aangeboden op internet. Een man had hierop gereageerd en er was een afspraak gemaakt. Toen de koper omstreeks 15.15 uur aan de deur kwam, bekeek hij uitvoerig het apparaat. Plotseling ging hij er hard rennend vandoor in de richting van de Korte Regel. Hier stapte hij in een kleine donkere personenauto. De bestuurder van deze auto scheurde meteen weg in de richting Kerkstraat.

Zowel op Burgernet als op de Buurtapp werd een oproep gedaan voor getuigen. Deze oproepen leverden waardevolle tips op. Er zijn echter nog geen verdachten aangehouden,

De politie stelt een nader onderzoek in en roep eventuele getuige op om zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020024596