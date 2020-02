Man slachtoffer van gewelddadige diefstal, politie zoekt getuigen

De politie is ter plaatse gekomen bij de woning van het slachtoffer en heeft geen verdachten meer aangetroffen in de buurt. Wij roepen getuigen dan ook op om zich te melden.

Heeft u iets gezien tussen 16.45 en 17.15 uur in de buurt van De Meeren, meld dit dan:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)