Politie in Breda ondersteunt Europol bij internationaal onderzoek

De politie in Breda heeft op verzoek van de Belgische politie drie doorzoekingen verricht in Breda en Etten-Leur en daarbij een 31-jarige man en een 29-jarige man uit Breda en een 28-jarige man uit Etten-Leur aangehouden. Op het moment van de doorzoekingen vonden er tegelijkertijd ook in België, Spanje, Frankrijk en Duitsland doorzoekingen plaats.

Volgens Europol zijn deze aanhoudingen verricht in verband met een groot crimineel netwerk uit Albanië. De mannen worden verdacht van drugssmokkel tussen Zuid-Amerika en Europa door het gebruik van zeecontainers. De drugs werden gesmokkeld in de containers en verder verspreid in Europa door voertuigen met geavanceerde verborgen compartimenten.

Het vermoeden bestaat dat dezelfde criminele groep ook verantwoordelijk is voor het beheer van hennepkwekerijen in Spanje en Duitsland waar zij marihuana bewerken en verwerken, voordat het overgebracht werd naar Europese landen voor handel en distributie.