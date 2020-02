Politie zoekt nog steeds getuigen

Het begon met een melding van de eigenaar van een BMW. Die was zaterdag 1 februari 2020 om 15.00 uur in Breda en had daar zijn auto geparkeerd. Op dat tijdstip miste hij zijn autosleutels. Kort daarna bleek dat ook zijn auto weg was. Op dezelfde dag om 16.40 uur bleek dat deze auto op de John F. Kennedylaan in Breda een aanrijding heeft gehad en daar ook is doorgereden. En een getuige weet te melden dat de BMW met hoge snelheid over Seeligsingel in Breda is gereden. Daarbij zou hij bijna een aanrijding met een witte bestelbus hebben gehad en ook zou hij bijna twee fietsers hebben aangereden.