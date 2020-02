Politie doorzoekt 25 telecomwinkels Beverwijk vanwege merkvervalsing

De actie wordt gehouden in een onderzoek van de Landelijke Recherche, in samenwerking met eenheid Noord-Holland en valt onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek is gericht op verdenkingen van allerhande malafide praktijken in de telecomwinkels en startte op 27 augustus 2019 op basis van diverse signalen van witwassen, valsheid in geschrifte en bankieren zonder vergunning.

Diverse telecomondernemingen in het Midi Center zouden bewust of onbewust diensten verlenen aan vier verdachte telecombedrijven. Vermoed wordt dat er geld vloeit, dat door onderlinge factuurstromen en betalingen wordt vermengd en verhuld. De geldstromen eindigen dikwijls in het buitenland. De herkomst en verplaatsing van de initiële geldbedragen is volgens het OM schimmig.