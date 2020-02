Poging overval horecazaak Veenendaal; politie zoekt getuigen

Toen de eigenaresse van de zaak rond 19.40 uur het belletje van de deur hoorde en naar de balie liep om de bestelling op te nemen, zag zij al meteen dat het niet in orde was. Voor haar stond een jonge man met een bivakmuts over zijn hoofd. Hij hield een steekwapen vast terwijl hij haar rustig vertelde waar hij voor kwam. De eigenaresse zag kans om te vluchten en de verdachte – met donkere kleding aan en een bivakmuts op- is uiteindelijk zonder buit vertrokken.

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Weet je meer, of was je rond dit tijdstip in de buurt van de Valleistraat en heb je iets verdachts gezien?

Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.