Drugslab ontmanteld

Op basis van informatie over druggerelateerde activiteiten heeft de recherche een onderzoek gestart. Dit leidde tot een doorzoeking in Anna Paulowna. Er waren bij de controles meerdere partners betrokken, zoals Openbaar Ministerie, DOUANE, Defensie, en de betrokken gemeente.

Eigen waarneming

In Anna Paulowna kreeg de politie via meldingen en eigen waarnemingen het vermoeden dat er synthetische drugs geproduceerd zou worden. Bij de controle werd het drugslaboratorium ontdekt. De inbeslaggenomen amfetamine-olie heeft een groothandelswaarde van ruim een half miljoen. Er werden geen personen aangetroffen.

De recherche werkt in dit onderzoek samen met het FIT (Financial Intelligence team). Het FIT is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst, gemeenten in de regio Noord-Holland en de Politie Noord-Holland, in RIEC verband. Het FIT heeft tot doel vooral exclusieve goederen, zoals dure auto’s, sieraden, en andere kostbare goederen te onderzoeken op illegale afkomst en oneigenlijk bezit. Dit gebeurt op basis van meldingen en informatie van verschillende overheidsinstanties te bundelen.