Project veilig bezorgen van start in Heemstede

Initiatief

Hoofdagent Bas Idema is de initiatiefnemer van dit project. “Naar aanleiding van drie zware verkeersongevallen met maaltijdbezorgers, waarvan één zelfs met dodelijke afloop, vond ik het tijd actie te ondernemen. Ik stelde een plan op om het verkeersgedrag van de bezorgers op de bekende scooters te verbeteren en legde deze voor aan burgemeester Astrid Nienhuis. Kort hierop kreeg ik een akkoord voor het project en zocht contact met de KNMV en New York Pizza. De ondernemer vond het een uitstekend idee om te werken aan dit veiligheidsaspect.”, aldus Idema.



Cursus

Een instructeur van de KNMV geeft acht maaltijdbezorgers, verspreid over twee dagdelen, een specifieke instructie. Het houdt niet op bij deze instructie. Na het theoriegedeelte, gaan de instructeurs en de bezorgers de weg op en worden zij gefilmd. Na een uur keert de groep weer terug en worden de beelden teruggekeken en beoordeeld.



Handhaving

In de weken die op deze instructie volgen, kijkt de politie basisteam Kennemerkust nadrukkelijker naar het verkeersgedrag van de bezorgers die hebben deelgenomen aan de cursus. Afgesproken is dat goed gedrag leidt tot een beloning van de werkgever, die ook gebaat is bij gezond personeel en een betrouwbare indruk van haar bezorgers.