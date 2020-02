Aanhoudingen in serie bekrassingen Amstelveen

Bij de politie is in vijf jaar tijd in ieder geval 35 keer aangifte gedaan van bekrassingen in de Patrimoniumwijk. Eric Vet: “We vermoeden dat het echter veel vaker gebeurd is en dat er meer eigenaren moeten zijn met schade. Dit is een voorbeeld van waarom het doen van aangifte zo belangrijk is, ook al als je zelf misschien zelf denkt dat het geen nut heeft. Het is voor ons en onze partners een signaal dat er een trend gaande is of, zoals in dit geval, vermoedelijk één of meerdere personen actief zijn in een bepaalde wijk. Door opvallend veel aangiften uit één buurt, komen problemen aan het licht. Daar kunnen wij dan vervolgens op inzetten.”