Geen rijbewijs, wel gestolen bankpassen

Op de Evertsweertsstraat houden de agenten de bestuurder en twee inzittenden van de auto staande. Ze vragen de mannen zich te legitimeren en al snel blijkt dat de bestuurder inderdaad niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Ook blijkt dat een van de inzittende nog een signalering open heeft staan bij de politie. De agenten bekijken het voertuig en voeren een veiligheidsfouillering uit en stuitten hierbij op een groot aantal doorgeknipte bankpassen en betaalkaarten van diverse winkels en online webshops. De agenten besluiten alle drie de mannen aan te houden op verdenking van heling en brengen de verdachten over naar het politie.

De recherche stelt een onderzoek in en komen erachter dat de aangetroffen betaalpassen zijn gebruikt in diverse oplichtingszaken vanuit het hele land met veel gedupeerde slachtoffers. Uit de aangiftes komt naar voren dat er sprake is van meerdere vormen van oplichting, zoals whatsappfraude, phising en babbeltrucs. De recherche is nog druk bezig met het onderzoek.

De drie verdachten zijn in de leeftijd van 18 en 21 jaar en komen uit Rotterdam, Zaandam en Amsterdam. Een verdachte is kort na de aanhouding heengezonden en twee verdachten zijn in verzekering gesteld, maar inmiddels weer heengezonden. Alle drie de mannen blijven wel verdachte in de zaak.