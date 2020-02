Ramkraak op winkel in Jan van Galenstraat

Twee mannen zijn met een gestolen voertuig de voorgevel van een winkel binnengereden en zijn korte tijd binnen in de winkel geweest. Er wordt nog onderzocht of de verdachten iets buit hebben gemaakt. De verdachten zijn te voet gevlucht in de richting van de Lumeijstraat. Hun mogelijke vluchtscooter is achtergebleven vlakbij de winkel.

De politiehelicopter is ingezet om de verdachten op te sporen, maar de twee mannen zijn niet meer aangetroffen in de omgeving. De recherche en Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan in de winkel en in de omgeving van het pand en hebben meerdere sporen veiliggesteld.

De recherche is nog op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u meer informatie over deze zaak, neem contact op met 0900-8844 of anoniem op Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie.