BECareful: online oplichting steeds geraffineerder

Slutter is een van de sprekers op het #BECareful-evenement dat het cybercrimeteam van de politie-eenheid Den Haag donderdag 6 februari organiseerde. De voormalig financieel directeur doet daarbij uit de doeken wat er gebeurde nadat de Nederlandse tak van de bioscoopketen in maart 2018 een e-mail ontving van een (naar later blijkt) criminele bende, die zich online voordoet als bestuurder van het Franse hoofdkantoor van Pathé.



Voor een geheime overname moet snel een bedrag van bijna één miljoen euro worden overgemaakt. Hoewel de transactie vragen oproept, voldoet de correspondentie aan de regels en wordt dus voldaan aan het verzoek van het hoofdkantoor. In de weken die volgen, maakt de Nederlandse tak desgevraagd nog meerdere malen hoge bedragen over. Pas als er zo’n 19 miljoen euro is betaald, gaan alle alarmbellen rinkelen en blijkt het concern slachtoffer van oplichters die uiterst geraffineerd te werk gingen.