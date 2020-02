Aanhouding in onderzoek naar overvallen op geldlopers

Drie geldlopers in en nabij Den Haag werden in 2019 overvallen door vermoedelijk dezelfde dadergroep. Bij iedere overval was het doelwit een ING-geldautomaat in een Albert Heijn filiaal. De overvallen vonden plaats op 14 mei, 9 september en 21 oktober. De eerste overval was op het Parijsplein in Den Haag. De tweede in Honselersdijk en de derde op De Stede in Den Haag. De verdachten bedreigden de geldlopers en omstanders met vuurwapens. Bij de drie overvallen werd een grote hoeveelheid geld buit gemaakt. De recherche vermoedt dat de drie overvallen zijn gepleegd door een dadergroep die in wisselende samenstelling opereert.



Een team van rechercheurs is bezig met het onderzoek. Zij plaatsten stoepborden met getuigenoproepen, deden uitgebreid sporenonderzoek en spraken meerdere getuigen. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip. In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht op 21 januari werden camerabeelden getoond van de overvallers en hun voertuigen. Dat leidde tot in totaal twintig tips. Alle tips zijn zorgvuldig uitgezocht, de gouden tip zit daar helaas nog niet tussen. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer weten over de samenstelling van de dadergroep.



Door onderzoek van de politie kon de 24-jarige Hagenaar worden aangehouden. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Getuigenoproep

Wij zijn nog op zoek naar verdachten die betrokken zouden zijn bij deze overvallen. Heeft u informatie? Neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



