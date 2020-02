Getuigen gezocht van overval op woning

Heeft u donderdagavond 6 februari iets opvallends gezien op de Vinkenweg of in de omgeving dat mogelijk verband kan houden met deze woningoverval? Of beschikt u over camerabeelden waarop de verdachten mogelijk zijn te zien? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.