Specifieke getuigen poging straatroof gezocht

Voordat de poging beroving plaatsvond, passeerde de vrouw op de Hoogeveenseweg twee personen bij de houten brug, net voorbij de homo-ontmoetingsplaats. Een van deze personen was op de fiets en de ander was op de brommer. De recherche komt graag in contact met deze twee specifieke getuigen. Was u een van deze getuigen? Dan kunt u bellen met 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



De 16-jarige jongen zit op dit moment nog vast en wordt vrijdag 7 februari gehoord.