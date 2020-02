Overvaller vraagt om barkies bij Wibra Lusthofstraat

Vermoedelijk hing de overvaller al langer rond in de buurt van de winkel. Het was uiteindelijk 18.45 uur toen er een man in donkere kleding op de kassa afliep achter de balie. Hij zei tegen de medewerkster dat hij geld wilde en liet ondertussen een mes in zijn mouw zien. Hij greep het geld uit haar handen. Vervolgens vroeg hij ook nog om barkies, straattaal voor briefjes van 100 euro. Met het geld is de overvaller de winkel uitgegaan en op een witte oma fiets gestapt.

Signalement

Getuigen hebben gezien dat er een donkergetinte man met zwart krullend haar en een (licht krullende) baard, klein van stuk, in donkere kleding, zich al eerder rondom de Wibra ophield. De verdachte verliet rond 18.55 uur de winkel en stapte op een witte oma fiets en ging er vandoor richting de Oudedijk. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook het tipformulier onderaan kunt u invullen.