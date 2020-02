Vier generaties 'Blaauw'

In de Rotterdamse Laurenskerk en aan het hoofdbureau werden naast Jordy nog 136 nieuwe politieagenten beëindigd. Zij starten de komende periode met hun politieopleiding aan de academie in Rotterdam.



Jan Blaauw is nog altijd zeer begaan met de politieorganisatie en volgt het politienieuws nauwgezet; “Dat mijn kleinzoon nu ook de politiegelederen komt versterken,maakt mij ontzettend trots. Of hij het ooit zal schoppen tot hoofdcommissaris zal de tijd ons leren. Ik ervaar het als een voorrecht dat ik dit in ieder geval vandaag nog mocht meemaken. Mijn zoon Hans zit al sinds 1992 bij de politie en werkt nu in de regio Midden Nederland. En nu mijn kleinzoon weer in Rotterdam. Kleinzoon Jordy is er helemaal klaar voor.: “Ik kan niet wachten om te beginnen aan mijn opleiding. Als kleine jongen ging ik al met mijn opa mee naar de markt. Hij werd daar herkend en zo hoorde ik van marktkooplui, dat hij veel heeft betekend voor Rotterdam.



Karin Krukkert, plaatsvervangend politiechef van de eenheid Rotterdam sprak de aanwezigen vandaag toe en verrichtte de formele beëdiging. “Politiewerk is meer dan het naleven van protocollen. Ik verwacht van onze nieuwe collega’s dat ze betrokkenheid tonen op zaken die ze op hun pad tegenkomen. En daarmee tegemoetkomen aan de gerechtvaardigde samenleving van de samenleving. Doe wat nodig is. Doe het vanuit je hart en vanuit de drijfveer om voor de samenleving een betrouwbare en integere organisatie te zijn. Politieman/vrouw ben je 24 uur per dag. Het is niet zomaar een baan van negen tot vijf. Ook voor familieleden verandert er veel. Hun politiemensen komen thuis met mooie, verdrietige of soms spannende verhalen. Geef onze collega’s een luisterend oor. ”

De beëdigde agenten maken deel uit van de nieuwe instroom van surveillanten, agenten, politie- en recherchekundigen. Na een pittige selectieprocedure met sport- en psychologische testen, gaan zij tijdens hun opleiding kennis en ervaring opdoen op de politieacademie en toepassen in de praktijk.