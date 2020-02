Getuigen gezocht van tweede overval in één week op snackbar Rotterdam Zuid

De overvaller kwam donderdagavond 6 februari rond 20.00 uur de snackbar binnen. Hij bedreigde het personeel met een steekwapen en droeg een bivakmuts. Er is niemand gewond geraakt. Wel ging de de overvaller er met een geldbedrag vandoor. Het is nog onbekend of beide overvallen met elkaar te maken hebben. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

Signalement

Het signalement van de dader is: blanke man van 1.75 – 1.80m lang. Hij droeg tijdens de overval een zwarte bivakmuts en een donkere jas met witte rits en wit logo. Bij vertrek vanuit de snackbar had hij een plastic tas bij zich.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van deze overval. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over (video)beelden? De politie komt graag met u in contact via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Liever anoniem blijven? Dat kan via meld misdaad anoniem op telefoonnummer 0800-7000.