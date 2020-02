Update: Slachtoffer ongeval Mathenesserlaan overleden

De Rotterdamse werd die ochtend om 06:10 uur geschept door een auto en raakte zwaargewond. De bestuurder van de grijze Volkswagen Up reed door. De beschadigde auto werd leeg aangetroffen op de Veelzigtstraat. Op zondag 12 januari werd een 23-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van het verkeersongeluk met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Getuigen

Bent u bent u getuige geweest of heeft u de VW Up na het ongeval zien rijden tussen de Mathenesserlaan en de Veelzigtstraat? Heeft u de auto in de Veelzigtstraat zien parkeren? Of heeft u andere informatie dit van belang kan zijn voor het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl