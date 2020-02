Politie ontdekt drugslab op enkele meters van politiebureau

Een drugslab is een kleine chemische fabriek met alle gevaren van dien. Er is een afhankelijkheid met betrekking tot de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten en afval. Meestal kunt u een productielocatie herkennen door de vele witte busjes die de ingang van het pand vaak blokkeren. Men probeert ongezien de vaten en jerrycans naar binnen te tillen en het afval weer naar buiten. Heeft u het vermoeden dat ergens in uw buurt de grondstoffen van drugs worden geproduceerd? Melden kan via:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)