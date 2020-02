Getuigen gewapende overval gezocht

Een cafetaria aan de Edisonstraat werd donderdagavond rond 20.45 uur overvallen. Twee onbekenden kwamen binnen. Eén van hen bedreigde een medewerker met een mes en eiste geld. De ander bleef bij de uitgang staan wachten. Vervolgens zijn ze beiden met een geldbuit gevlucht in de richting van de Ampèrestraat en de 2e Franklinstraat. Bij de overval raakte niemand gewond. We hebben direct na de overval uitgekeken naar de mannen maar helaas niet aangetroffen.



Signalement

Uit ons buurtonderzoek blijkt dat de twee mannen eerder deze week op verschillende dagen in de Eindhovense Edisonbuurt gezien zouden zijn. De twee daders worden niet ouder dan 25 jaar geschat en zouden beiden een smal postuur en een blanke huidskleur hebben. De man met het mes zou ongeveer 1.80 meter lang zijn en zwart haar hebben. Hij droeg een zwarte sjaal, een zwarte jas en een grijsachtige spijkerbroek en had een wit/groene plastic tas bij zich. De tweede man was naar schatting 1.70 meter lang en was ook in het zwart gekleed.



Tips en beelden

Heb jij deze mannen gezien of ben je misschien ook slachtoffer van hen geworden? Laat het ons weten. Woon je in de buurt en heb je bewakingscamera’s? Deel dan de beelden met ons als dat nog niet is gebeurd. Dat kan door 0900-8844 te bellen of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Online informatie delen is uiteraard ook mogelijk via onderstaand tipformulier.