Smerig water uit jouw kraan, door die kwekerij bij de buren!

Zoals het drinken van vervuild water dus. In de kwekerij in Nistelrode vonden we ook twee klimaatkasten. Zonder dat we daarvan exacte cijfers hebben, durven we wel te zeggen dat dat steeds vaker gebeurt. Zo’n klimaatkast is watergekoeld en zorgt voor klimaatbeheersing. Heel prettig voor de kweker want die heeft de omstandigheden in zijn kweekruimte onder controle.

Esther Janssen, eenheidscoördinator hennep in Oost-Brabant: ‘Zo’n kast kan 9 liter water per minuut verbruiken en is dus vaak aangesloten op de waterleiding. En we weten allemaal: de gemiddelde hennepkweker fraudeert. Ook met de watermeter. Als dat gebeurt, kan het zo zijn dat het vervuilde water uit de hennepkwekerij rechtstreeks terug loopt in het waterleidingnet. Hierdoor krijgen de buren vervuild water uit de kraan, wat dus gevaar voor de volksgezondheid oplevert!’