Inbrekers kapperszaak op heterdaad betrapt

De bewoner van een woning aan de Pettelaarseweg hoorde vrijdagochtend rond 3:30 uur verdachte geluiden in de buurt. De omwonende vermoedde dat er werd ingebroken en alarmeerde de politie. Agenten gingen direct ter plaatse en zagen bij een kapperszaak inbraaksporen en een deur die op een kier stond. Door het raam zagen zij achter de toonbank een persoon met een bivakmuts. De man dook weg toen hij de agenten zag. Uit veiligheidsoverwegingen trokken de agenten hun vuurwapen en meldden dat de man was aangehouden. Daarop stak een tweede man zijn hoofd boven de toonbank uit. Ook hij droeg een bivakmuts. De agenten meldden vervolgens dat de beide mannen aangehouden waren en naar buiten moesten komen. Uiteindelijk deden zij dat, waarna de agenten de 43-jarige man uit Loon op Zand en de 56-jarige man uit Schijndel konden aanhouden. Het tweetal zit nog vast voor verhoor.

Bel 112 bij verdachte situaties

Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, hebben we uw hulp nodig. Bel altijd 112 als u in uw buurt iets verdachts ziet of hoort. Wees alert op elke vreemde situatie, ook al lijkt het voor u onbelangrijk. Let op personen die niet in uw buurt thuishoren en die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen en/of de omgeving. Noteer hoe ze eruit zien. En noteer ook merk, type en kenteken van hun voertuigen.