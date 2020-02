Meerdere overvallen op een dag: recherche zoekt getuigen

Later op de middag rond 14.40 uur werd een pizzabezorger aan op de Binnendoor in Den Haag overvallen door een nog onbekende mannelijke verdachte. Het is onbekend of hij wat heeft buitgemaakt. Op dit moment is de man nog niet aangehouden. De politie is op zoek naar een donkergetinte man rond de 30 jaar oud. Hij droeg een zwarte trui met capuchon en een zwarte joggingsbroek. Hij had een gezet postuur.