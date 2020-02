Twee mannen onder invloed en een auto met valse kentekenplaten

In Kapellebrug controleerden agenten omstreeks 20.20 uur een auto met een Belgisch kenteken. De bestuurder werd aangesproken en de agenten roken een hen bekende henneplucht uit de auto komen. Uitlevering van alle aanwezige drugs werd verzocht, maar de inzittende van de auto had verder niets bij zich. De man moest een speekseltest ondergaan waaruit bleek dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in wiet. Een blaastest om te controleren of hij had gedronken bleek negatief. Hij is meegenomen naar het politiebureau waar een GGD-arts een bloedafname heeft gedaan. Dit bloedmonster wordt opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut waar het zal worden onderzocht. Als de uitslag daarvan binnen is dan beslist de Officier van Justitie over de verdere afhandeling van de zaak. De man, een 29-jarige Antwerpenaar, kreeg een rijverbod van 24 uur.

In Westdorpe, op de Vissersverkorting, controleerden agenten rond 21.15 uur een auto met een Litouws kenteken. Het voertuig identificatie nummer en het kenteken kwamen niet overeen. De auto van de 22-jarige man uit Zelzate (B) gaat door de politie op herkomst onderzocht worden.

Op de Tractaatweg in Terneuzen werden agenten met hoge snelheid ingehaald door een personenauto. Dit was rond 22.00 uur. De auto haalde hen met ongeveer 160 kilometer per uur in, terwijl de maximum toegestane snelheid daar 100 kilometer per uur is. De auto werd aan de kant gezet en bij aanspreken van de bestuurder, een 31-jarige Terneuzenaar, kregen de agenten het vermoeden dat hij onder invloed reed. De man moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij niet gedronken had. Uit de speekseltest die hierop volgde bleek dat hij wel onder invloed was van THC. De man is meegenomen naar het bureau waar een GGD-arts een bloedproef heeft gedaan. Als de uitslag hiervan bekend is, na onderzoek door het NFI, zal een Officier van Justitie verdere stappen nemen in de afhandeling van deze zaak. De man kreeg een rijverbod van 24 uur.